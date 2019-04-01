Футболисты СумГУ расписали мировую с лидером группы

Команда СумГУ принимала лидера группы «Б» команду «НУДФСУ» (Ирпень). Первая игра после зимней «спячки» обошлась без забитых голов. Команды не смогли найти сильнейшего, поэтому каждой досталось по 1 зачетному баллу.
За два тура до завершения регулярного чемпионата, команда СумГУ находится на 3-ей строчке, имея в своем активе 9 очков в 6 играх. У ирпенцев 13 очков в 7-ми, у «КУБГ» (Киев) – 11 в 5-ти.
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