Сумские футзалисты вышли в полуфинал Сегодня, 13 апреля, в Сумах прошла ответная игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Сумской «FoodCentre-СумДУ» принимал «Атлетик» из Броваров. После гостевой победы 3:2 сегодня сумчане повторили результат недельной давности и вышли в полуфинал, где встретятся ивано-франковским «Ураган-2-УКФ».