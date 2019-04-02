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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:531

Сумские футзалисты вышли в полуфинал

Сегодня, 13 апреля, в Сумах прошла ответная игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Сумской «FoodCentre-СумДУ» принимал «Атлетик» из Броваров. После гостевой победы 3:2 сегодня сумчане повторили результат недельной давности и вышли в полуфинал, где встретятся ивано-франковским «Ураган-2-УКФ».

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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