Сумские футзалисты вышли в полуфинал

Сумской «FoodCentre-СумДУ» принимал «Атлетик» из Броваров. После гостевой победы 3:2 сегодня сумчане повторили результат недельной давности и вышли в полуфинал, где встретятся ивано-франковским «Ураган-2-УКФ».
В субботу, 13 апреля, в манеже СумГУ состоится финальный матч Кубка Ассоциации футзала Сумщины, в котором сразятся «Food Centre-СумДУ-2» и...
В субботу, 13 апреля, сумской «Food Centre-СумДУ» сыграет в манеже СумГУ ответный матч 1/4 финала Первой лиги чемпионата Украины против...
14 апреля - завершение футзального сезона от Федерации футзала Сум....
В субботу, 13 апреля, в Сумах пройдет ответный матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу между «FoodCentre-СумДУ» и «Атлетиком» из...
В воскресенье, 7 апреля, были сыграны решающие матчи чемпионата Сумской области по футзалу....