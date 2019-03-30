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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:47191

Сумские волейболисты обыграли хмельнитчан

Сегодня, 13 апреля, в Хмельницком прошла первая игра чемпионата Украины по волейболу за 7-ое место.

Местный «Новатор» ,который в регулярном чемпионате был пятым, принимал сумскую команду «ШВСМ-СумДУ», которая была шестой. После неудач в ¼ финала и в первом утешительном раунде за 5-8-е место команды сошлись в игре за сохранение прописки в Суперлиге.

В первой игре сильнее оказались сумчане 1:3 (15-25, 25-23, 13-25, 18-25).

Ответная игра пройдет в пятницу, 19 апреля.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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