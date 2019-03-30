Сумские волейболисты обыграли хмельнитчан Сегодня, 13 апреля, в Хмельницком прошла первая игра чемпионата Украины по волейболу за 7-ое место.

Местный «Новатор» ,который в регулярном чемпионате был пятым, принимал сумскую команду «ШВСМ-СумДУ», которая была шестой. После неудач в ¼ финала и в первом утешительном раунде за 5-8-е место команды сошлись в игре за сохранение прописки в Суперлиге.

В первой игре сильнее оказались сумчане 1:3 (15-25, 25-23, 13-25, 18-25).

Ответная игра пройдет в пятницу, 19 апреля.