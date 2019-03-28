На Сумщине прокуратура требует вернуть Кролевецкий КХП в госсобственность Органами прокуратуры Сумской области систематически принимаются меры представительского характера в защиту государственной собственности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что в 2016 году Кролевецкий КХП, который не подлежал приватизации и должен был остаться в государственной собственности, в нарушение требований законодательства приобрел статус частного имущества. Однако до сих пор уполномоченные государственные органы не смогли восстановить нарушенные права и законные интересы государства на указанный объект.

«Учитывая изложенное, в целях защиты интересов государства прокуратурой области в Хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск в интересах Кабинета Министров Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины к ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» и исполнительному комитету Кролевецкого городского совета об отмене государственной регистрации права частной собственности на целостный имущественный комплекс Кролевецкого комбината хлебопродуктов, стоимостью более 64 млн грн, признание за государством права собственности на указанный объект», - рассказал начальник управления представительства интересов государства в суде прокуратуры области Александр Рубан.