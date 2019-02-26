Сумчан запрошують на історичні лекції «Агенція промоції «Суми» спільно з КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» розпочинає цикл історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки історії України та Сумщини».

Знайомити відвідувачів з історією будуть місцеві краєзнавці, викладачі, історики. Чіткої періодичності проведення лекцій не має, оскільки все залежить від вільного часу науковців.

Перша лекція «Військова мода доби української революції 1917-1921 років» відбудеться вже завтра, 17 квітня, о 17:30. Лектор: Микола Михайліченко, кандидат історичних наук, колекціонер, член національної спілки краєзнавців України. Виступ стане своєрідним коментарем до виставки «Кольори революції».

Чекаємо на вас за адресою вул. Соборна, 27. Вхід вільний, пишуть органзітори.