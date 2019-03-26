Сумские патрульные проводят обследование железнодорожных переездов (видео)

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области совместно с представителями Службы автомобильных дорог и коммунальных организаций, ответственных за содержание улиц, обследуют дороги общего пользования, улицы и железнодорожные переезды.
Целью обследования является определение состояния эксплуатационного содержания железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и надлежащей подготовки их к эксплуатации в летний период.
По выявленным недостаткам уже принимаются меры реагирования в рамках действующего законодательства с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
Работа патрульной полиции в данном направлении продолжается и дальше.
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