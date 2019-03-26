Сумские патрульные проводят обследование железнодорожных переездов (видео) С 1 апреля на территории Сумской области начался практический этап весеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области совместно с представителями Службы автомобильных дорог и коммунальных организаций, ответственных за содержание улиц, обследуют дороги общего пользования, улицы и железнодорожные переезды.

Целью обследования является определение состояния эксплуатационного содержания железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и надлежащей подготовки их к эксплуатации в летний период.

По выявленным недостаткам уже принимаются меры реагирования в рамках действующего законодательства с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Работа патрульной полиции в данном направлении продолжается и дальше.