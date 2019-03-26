Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45201

Сумские патрульные проводят обследование железнодорожных переездов (видео)

С 1 апреля на территории Сумской области начался практический этап весеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области совместно с представителями Службы автомобильных дорог и коммунальных организаций, ответственных за содержание улиц, обследуют дороги общего пользования, улицы и железнодорожные переезды.

Целью обследования является определение состояния эксплуатационного содержания железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и надлежащей подготовки их к эксплуатации в летний период.

По выявленным недостаткам уже принимаются меры реагирования в рамках действующего законодательства с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Работа патрульной полиции в данном направлении продолжается и дальше.

Право Железнодорожный переезд Патрульная полиция
view counter

По тематике

10.04.2019 16:46

В Сумах инфарктницу спасали через форточку (видео)

Для спасения пенсионерки патрульный попал в помещение через форточку 3-го этажа....

05.04.2019 10:03

Водитель предоставил сумским копам для проверки сомнительные документы

При обеспечении безопасности дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», экипаж патрульных...

В патрульной полиции проведут служебное расследование по действиям сотрудника, ударившего сумчанку
28.03.2019 16:13

В патрульной полиции проведут служебное расследование по действиям сотрудника, ударившего сумчанку

По данному факту руководством управления инициировано проведение служебного расследования, заключением которого будут установлены подробные обстоятельства происшествия....

В Сумах патрульный ударил женщину, выбив у нее из рук телефон (видео)
28.03.2019 15:43

В Сумах патрульный ударил женщину, выбив у нее из рук телефон (видео)

Видео инцидента в Фейсбуке выложил сумской журналист Михаил Курочкин....

Бывшей патрульной дали 3 года условно за применение силы к пьяному сумчанину
26.03.2019 10:53

Бывшей патрульной дали 3 года условно за применение силы к пьяному сумчанину

Вынесен приговор бывшей инспектору патрульной полиции, которая безосновательно применяла силу к мужчине в нетрезвом состоянии....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.