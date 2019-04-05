На Сумщине спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе

О возгорании сообщила случайная прохожая, которая увидела огонь из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено вещи домашнего обихода и диван в одной из комнат. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на все деревянное здание и рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 14:16 спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня. В 14:29 пожар ликвидировали.
Похожий случай имел место 17 апреля в с. Рясне Краснопольского района. В 2:53 в Службу спасения поступило сообщение, что по ул. Молодежная загорелся жилой дом. О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Рясне и Мезеновка.
В 3:26 пожарные локализовали возгорание, а в 04:45 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местной пожарной охраны.
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