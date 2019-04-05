Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31191

На Сумщине спасатели дважды ликвидировали пожары в жилом секторе

17 апреля в 13:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Оболонская в г. Сумы.

О возгорании сообщила случайная прохожая, которая увидела огонь из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено вещи домашнего обихода и диван в одной из комнат. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на все деревянное здание и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 14:16 спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня. В 14:29 пожар ликвидировали.

Похожий случай имел место 17 апреля в с. Рясне Краснопольского района. В 2:53 в Службу спасения поступило сообщение, что по ул. Молодежная загорелся жилой дом. О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Рясне и Мезеновка.

В 3:26 пожарные локализовали возгорание, а в 04:45 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местной пожарной охраны.

Общество Пожар
view counter

По тематике

Вчера 11:26

В Сумах горел балкон 9-этажки

Спасатели ликвидировали возгорание балкона квартиры многоэтажки....

На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка
12.04.2019 14:58

На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка

В Ямпольском районе, ликвидируя пожар в частном жилом доме, спасатели выявили тело женщины....

11.04.2019 17:40

В Ромнах горел гараж

В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание гаража....

В Глухове сгорела дача
11.04.2019 12:39

В Глухове сгорела дача

В Глухове спасатели ликвидировали пожар дачного дома....

09.04.2019 13:01

На Сумщине, укрощая возгорание сухостоя, пожарные спасли хлебную базу и жилой сектор

8 апреля в 13:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности на открытой территории в с. Кирикивка...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.