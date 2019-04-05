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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20100

В Сумском роддоме продолжили отопительный сезон

Городской родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать еще две недели.

Об этом сообщили в отделе здравоохранения. Здесь информируют, что отопительный сезон в городском родильном планируют продолжать до 29 апреля.

Если же погодные условия позволят, подачу теплоносителя прекратят раньше.

Общество Отопительный сезон Роддом
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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