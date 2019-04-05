В Сумском роддоме продолжили отопительный сезон

Об этом сообщили в отделе здравоохранения. Здесь информируют, что отопительный сезон в городском родильном планируют продолжать до 29 апреля.
Если же погодные условия позволят, подачу теплоносителя прекратят раньше.
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