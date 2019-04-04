На Сумщине нашли 50-килограммовую авиабомбу 17 апреля в 9:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас, в с. Шалимовка Серединобудского района.

Находку обнаружил местный житель во время прогулки по лесополосе. По прибытию спасатели идентифицировали находку как одну фугасную авиабомбу ФАБ-50, которая находилась на расстоянии 2 км от жилых домов.

После этого в 17:20 поступила информация об обнаружении еще 3-х 82-мм. минометных мин в лесу с. Рыботень Ахтырского района. Опасные боеприпасы находились на расстоянии 3 км от жилых домов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).