На Сумщине за три месяца стало на 7 тысяч безработных больше Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, на протяжении января-марта 2019 года 7101 человек получил статус безработного в центрах занятости области. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 3183 человека, больше всего - в г. Сумы, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 2840 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец марта текущего года на учете оставалось 15,8 тыс. безработных, из которых 27,6% - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 3249 свободных рабочих мест. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 5 человек.

Пособие по безработице на конец марта 2019 получали 12,7 тыс. человек. Средний размер помощи в марте текущего года составил 2872 грн против 2461 грн - в прошлом году.