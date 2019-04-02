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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20160

На Сумщине за три месяца стало на 7 тысяч безработных больше

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в Сумской области.

По данным Сумского областного центра занятости, на протяжении января-марта 2019 года 7101 человек получил статус безработного в центрах занятости области. За этот период при содействии Госслужбы занятости трудоустроено 3183 человека, больше всего - в г. Сумы, Конотопском и Шосткинском районах. Кроме того, 2840 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец марта текущего года на учете оставалось 15,8 тыс. безработных, из которых 27,6% - это молодежь в возрасте до 35 лет. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 3249 свободных рабочих мест. Нагрузка на 1 вакантную должность в среднем составлял 5 человек.

Пособие по безработице на конец марта 2019 получали 12,7 тыс. человек. Средний размер помощи в марте текущего года составил 2872 грн против 2461 грн - в прошлом году.

Общество Безработные Статистика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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