В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской

Как стало известно, рядом с Банковской академией столкнулись Фольксваген Транспортер и Шкода Октавия. Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. На месте работют патрульные.
Движение автотранспорта слегка затруднено. К тому же рядом работают сотрудники КП «Дорремстрой», которые красят зебры на пешеходных переходах.
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