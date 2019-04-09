В центре Сум авария: затруднено движение по Петропавловской Из-за ДТП, которое произошло на участке по ул. Петропавловская, образовался затор.

Как стало известно, рядом с Банковской академией столкнулись Фольксваген Транспортер и Шкода Октавия. Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. На месте работют патрульные.

Движение автотранспорта слегка затруднено. К тому же рядом работают сотрудники КП «Дорремстрой», которые красят зебры на пешеходных переходах.