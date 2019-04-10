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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12183

В Сумах поймали пьяного мотоциклиста без шлема и без прав

Патрульные остановили мотоциклиста, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Патрулируя улицу Леваневского, экипаж патрульных полицейских заметил мототранспорт без государственного номерного знака. К тому же, водитель и пассажир были без мотошлемов, а характер движения транспортного средства создавал опасность на дороге. Поэтому, стражи порядка приняли решение остановить его.

За рулем находился 47-летний житель Краснопольского района. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. Сам  гражданин и не отрицал, что употреблял алкогольные напитки. По его словам, он вместе со знакомым приобрел в областном центре мотоцикл по достаточно выгодной цене, поэтому и решил отпраздновать это событие. Следует добавить, что у него также не было соответствующей категории на право управления приобретенным мотоциклом. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на него административные материалы по ч.2 ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП. Мототранспорт эвакуировали на специальную площадку.

Право Без прав Пьяный за рулем
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