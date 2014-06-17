Сумчанка стала третьей на «Богатырских играх» (видео) Сегодня, 20 апреля, в Мелитополе прошел чемпионат Украины по богатырскому многоборью и чемпионат Украины по богатырской тяге.

Сумчанка Марина Коба в весовой категории до 63 кг среди женщин заняла третье место и в богатырском многоборье, и в богатырской тяге с весом 135 кг.