Сумские атлеты наметали на медали

В турнире принимали двое сумчан, которые завоевали два «золота». В метании диска лучшим был Иван Поваляшко, в толкании ядра - Игорь Мусиенко. Обоих подготовил тренер Д.А.Корниенко.
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