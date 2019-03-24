Сумские атлеты наметали на медали 18-20 апреля в Каменце-Подольском проходи Всеукраинские соревнования по метаниям в честь олимпийских чемпионов Ф.Мельник и А.Бондарчука.

В турнире принимали двое сумчан, которые завоевали два «золота». В метании диска лучшим был Иван Поваляшко, в толкании ядра - Игорь Мусиенко. Обоих подготовил тренер Д.А.Корниенко.