Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 15-летних

В соревнованиях приняли участие 5 команд, которые играли по кругу. Борьба за первую ступеньку пьедестала шла между ДЮСШ «Колосок» Борисполь и СДЮШОР «Динамо-1» Сумы. Все свои предыдущие игры соперники очень убедительно довели до победы. Игра выдалась напряженной, о чем говорит счет встречи 3:3, - боевая ничья. Но разница забитых мячей у СДЮШОР «Динамо-1» оказалась лучшей. Команда СДЮШОР «Динамо-2», составленная из спортсменок 2005-2006 годов рождения, завоевала бронзовые награды.
Итоги чемпионата:
1 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренер Кукарина Н.А.)
2 место - ДЮСШ «Колосок» Борисполь (тренеры Горохова Н.А., Васюкова Н.С.)
3 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы (тренеры Ткач Н.В., Свистюр Е.Ю.)
4 место - СОДЮСШ Сумы (тренеры Шаповал Н.С., Коломиец С.Н.)
5 место - ХК «Политехник» ОК ДЮСШ «Спартак» Коростень (тренер Машталир А.П.)
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