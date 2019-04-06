Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 15-летних 18-20 апреля в Борисполе состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, которые играли по кругу. Борьба за первую ступеньку пьедестала шла между ДЮСШ «Колосок» Борисполь и СДЮШОР «Динамо-1» Сумы. Все свои предыдущие игры соперники очень убедительно довели до победы. Игра выдалась напряженной, о чем говорит счет встречи 3:3, - боевая ничья. Но разница забитых мячей у СДЮШОР «Динамо-1» оказалась лучшей. Команда СДЮШОР «Динамо-2», составленная из спортсменок 2005-2006 годов рождения, завоевала бронзовые награды.

Итоги чемпионата:

1 место - СДЮШОР «Динамо-1» Сумы (тренер Кукарина Н.А.)

2 место - ДЮСШ «Колосок» Борисполь (тренеры Горохова Н.А., Васюкова Н.С.)

3 место - СДЮШОР «Динамо-2» Сумы (тренеры Ткач Н.В., Свистюр Е.Ю.)

4 место - СОДЮСШ Сумы (тренеры Шаповал Н.С., Коломиец С.Н.)

5 место - ХК «Политехник» ОК ДЮСШ «Спартак» Коростень (тренер Машталир А.П.)