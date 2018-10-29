Сумчанин помог сборной Украины по сумо выиграть чемпионат Европы

В составе нашей команды выступал студент ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко Александр Урсаки. После побед над командами Финляндии, Венгрии, Грузии, в борьбе за 1-ое место со счётом 4:0 украинцы одолели сборную России.
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