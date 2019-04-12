В Конотопе голосуют за Ляшко (фото)

Фото он обнародовал в Фейсбуке. «Я свій вибір щойно зробив. А ти?!» - написал радикал.
16,6% жителей Сумщины уже проголосовали....
На избирательном участке №590028 в с. Москаленки Белопольского района наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал факт выдачи избирателю бюллетеня одним членом комиссии....
Сегодня, 21 апреля, в Украине и на Сумщине проходит второй тур выборов президента Украины....
За інформацією Державного реєстру виборців, до другого туру президентських виборів 8077 виборців, які зареєстровані в Сумській області, тимчасово змінили місце...
Информация о возможном подкупе избирателей в Сумах своего подтверждения не нашла...