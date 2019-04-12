В Конотопе голосуют за Ляшко (фото) Представитель Радикальной партии Олега Ляшко в Конотопе Спартак Сергиенко испортил бюллетень на выборах президента Украины, написав на нем «ЛЯШКО».

Фото он обнародовал в Фейсбуке. «Я свій вибір щойно зробив. А ти?!» - написал радикал.