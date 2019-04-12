Каждый шестой на Сумщине уже проголосовал

Процесс голосования на Сумщине продолжается. По состоянию на 11:00 явка избирателей на Сумщине составляет 16,6%. В первом туре на данный момент проголосовало только 14,3% избирателей, сообщает Сумская ОГА.
Наибольшее количество избирателей уже отдали свои голоса в г. Глухов (22,4%), Липоводолинском (22,8%), Глуховском (20,4%), Лебединском (20,1%) районах.
Наименьшая явка избирателей на участках - в городах Сумы (15%) и Конотоп (14,8%), в Конотопском (12,6%), Шосткинском (14,8%), Кролевецком (15%), Белопольском (15,1%), Середина-Будском (15,6%) и Ямпольском (15,7%) районах.
Значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.
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