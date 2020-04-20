В Сумах полицейские учились противодействовать нарушениям на местных выборах Сегодня, 22 сентября, в Сумах в помещении Главного управления Национальной полиции области состоялись занятия Гражданской сети ОПОРА для работников следственных подразделений.

Их цель - обеспечение законности избирательного процесса на местных выборах в октябре 2020 года.

о время учебы представители Гражданской сети ОПОРА обменивались опытом с правоохранителями, разъясняли основные аспекты проведения местных выборов, изменения избирательного законодательства, обсуждали возможное развитие событий в разных ситуациях и находили альтернативные пути решения конфликтов в правовых рамках.

Следователи отметили большую пользу от таких занятий, в том числе в приобретении новых знаний по решению проблемных ситуаций во время работы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.