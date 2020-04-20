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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28284

В Сумах полицейские учились противодействовать нарушениям на местных выборах

Сегодня, 22 сентября, в Сумах в помещении Главного управления Национальной полиции области состоялись занятия Гражданской сети ОПОРА для работников следственных подразделений.

Их цель - обеспечение законности избирательного процесса на местных выборах в октябре 2020 года.

о время учебы представители Гражданской сети ОПОРА обменивались опытом с правоохранителями, разъясняли основные аспекты проведения местных выборов, изменения избирательного законодательства, обсуждали возможное развитие событий в разных ситуациях и находили альтернативные пути решения конфликтов в правовых рамках.

Следователи отметили большую пользу от таких занятий, в том числе в приобретении новых знаний по решению проблемных ситуаций во время работы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Выборы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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