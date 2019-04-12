В автокатастрофе на Сумщине погибло 4 человека (фото)

Столкнулись автомобили Шевроле и ВАЗ 2107, один из автомобилей загорелся. В результате погибли люди, находившиеся в машинах. Одного из пассажиров – несовершеннолетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Сумской области.
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