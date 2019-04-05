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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27218

Сумские хоккеистки вылетели из второго евродивизиона

В Рочестере (Англия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве среди женских команд.

Сегодня МСК «Сумчанка» сыграла свой третий поединок в группе. Соперницами наших девчат были хоккеистки белорусской «Виктории» из Смолевичей. К сожалению, сумчанки снова проиграли, на этот раз 1:5. Единственный гол за наших забила Юлия Шевченко при счете 0:2.

По итогам группового турнира наши с тремя поражениями заняли последнее место в группе и завтра сыграют за седьмое место с неудачницами из другой группы. Однако оба, и 7-ое, и 8-ое места вылетают в дивизион Челлендж I.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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