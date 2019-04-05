Сумские хоккеистки вылетели из второго евродивизиона В Рочестере (Англия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве среди женских команд.

Сегодня МСК «Сумчанка» сыграла свой третий поединок в группе. Соперницами наших девчат были хоккеистки белорусской «Виктории» из Смолевичей. К сожалению, сумчанки снова проиграли, на этот раз 1:5. Единственный гол за наших забила Юлия Шевченко при счете 0:2.

По итогам группового турнира наши с тремя поражениями заняли последнее место в группе и завтра сыграют за седьмое место с неудачницами из другой группы. Однако оба, и 7-ое, и 8-ое места вылетают в дивизион Челлендж I.