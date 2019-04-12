«Сумчанка» наконец-то победила в Англии

В матче за 7-ое место МСК «Сумчанка» одержал единственную свою победу на турнире, обыграв шотландок из Edinburgh University HC со счетом 3:2. За наших забивали Евгений Мороз, Ольга Гончаренко и Юлия Шевченко.
Несмотря на победу, на следующий сезон наши будут выступать дивизионом ниже – в Челленджере I.
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