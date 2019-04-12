«Сумчанка» наконец-то победила в Англии Сегодня, 22 апреля, в Рочестере (Англия) завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионок Трофи по хоккею на траве.

В матче за 7-ое место МСК «Сумчанка» одержал единственную свою победу на турнире, обыграв шотландок из Edinburgh University HC со счетом 3:2. За наших забивали Евгений Мороз, Ольга Гончаренко и Юлия Шевченко.

Несмотря на победу, на следующий сезон наши будут выступать дивизионом ниже – в Челленджере I.