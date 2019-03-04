Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10652

На Сумщине перекроют мост в Климентово

Движение через мостовой переход в с.Климентово Ахтырского района будет полностью закрыто.

Служба автомобильных дорог в Сумской области сообщает, что в связи с проведением сложных строительно-монтажных работ при реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 «Сумы-Полтава» в с. Климентово водители всех транспортных средств временно не смогут осуществлять проезд через мостовой переход.

С 3 по 6 мая движение через мостовой переход будет полностью закрыто, а объезд будет осуществляться по согласованным схемам через Писаревку и Краснополье автодорогами Т-1705 «Лохвица – Гадяч – Ахтырка - КПП «Великая Писаревка» и Р-45 «Сумы – Краснополье – Богодухов».

Общество Климентово Перекрытие дорог Ремонт моста
view counter

По тематике

Сумчане требуют отремонтировать аварийный пешеходный мост через Псел
Сегодня 16:46

Сумчане требуют отремонтировать аварийный пешеходный мост через Псел

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт аварийной опоры пешеходного моста через Псел»....

На Сумщине разблокировали перекрытие трассы «Киев-Москва» обещаниями
26.03.2019 12:21

На Сумщине разблокировали перекрытие трассы «Киев-Москва» обещаниями

Организаторы бессрочной акции в Кролевецком районе протеста завершили ее меньше, чем за сутки....

На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»
25.03.2019 12:00

На Сумщине полиция «стережет» протестующих заводчан «Звезды»

На Сумщине полиция обеспечивает охрану общественного порядка во время протестного шествия....

На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу
04.03.2019 12:44

На Сумщине 60 полицейских стерегут кандидата в президенты с 70 протестующими, перекрывшими дорогу

На Сумщине полиция обеспечивает охрану общественного порядка во время протестного шествия с участием кандидата на пост Президента Украины Сергея Каплина....

Работники шосткинской «Звезды» перекрыли трассу «Киев - Москва» (фото)
04.03.2019 12:01

Работники шосткинской «Звезды» перекрыли трассу «Киев - Москва» (фото)

На данный момент долг по заработной плате на казенном заводе «Звезда» составляет 21 миллион гривен....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.