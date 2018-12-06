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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49168

Сессию Сумского облсовета назначили на 17 мая

Пленарное заседание сессии планируется провести 17 мая в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение депутатского корпуса будут вынесены вопросы изменений в областной бюджет Сумской области на 2019 год, в Областную программу осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы, в Областную комплексную программу «Образование Сумщины в 2019-2021 годах» и другие.

Также депутаты рассмотрят отдельные вопросы реорганизации учреждений здравоохранения, которые относятся к общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области, принятие имущества из коммунальной собственности территориальной общины города Конотоп в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов области.

Среди прочего на сессии будет отчитываться глава областного совета Владимир Токарь о своей деятельности в 2018 году.

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