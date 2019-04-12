Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок»

20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет.

Участие в соревнованиях принимали теннисисты из Киева, Харькова, Сум, Чернигова, Ирпени и Шостки.

По результатам соревнований среди юношей третье место занял Никита Анищук, 2 - Лаврентий Апенько, а победителем соревнований стал Степан Гвилава (все - воспитанники ТК «Шостка»).

Среди девушек 3 место заняла Алина Корнеева (Харьков), 2 - Алина Шавшина (Харьков), а победу одержала Ангелина Малеваная (Сумы).

Спорт Теннис Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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