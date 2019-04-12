Юные теннисисты разыграли в Шостке «Весенний кубок» 20-21 апреля в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по теннису «Весенний кубок ТК «Шостка» среди юношей и девушек до 12 лет.

Участие в соревнованиях принимали теннисисты из Киева, Харькова, Сум, Чернигова, Ирпени и Шостки. По результатам соревнований среди юношей третье место занял Никита Анищук, 2 - Лаврентий Апенько, а победителем соревнований стал Степан Гвилава (все - воспитанники ТК «Шостка»). Среди девушек 3 место заняла Алина Корнеева (Харьков), 2 - Алина Шавшина (Харьков), а победу одержала Ангелина Малеваная (Сумы).