В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивному ориентированию 18-21 апреля со всей Украины в Сумы съехались спортсмены всех возрастов, от 10 до 85 лет, которые приняли участие в чемпионате Украины по спортивному ориентированию.

Приехали команды из 18 регионов Украины и из города. Всего - 443 участников.

В первый день соревновались на дистанции «спринт», которая проходила в городских кварталах. Стартовали спортсмены возле ТРЦ «Мануфактура», бегали по жилому массиву, ограниченному улицами: Харьковская, Прокофьева и рекой Псел. Финишировали - около легкоатлетического манежа СумГУ. В элитной группе среди мужчин и женщин на пьедестал поднимались представители Сумщины. Кролевчанин Алексей Савченко завоевал «золото». У женщин «серебро» и «бронза» у сумчанок Елены Постельняк и Ольги Балабановой. Все трое в этом году - члены национальной сборной команды Украины и будут представлять нашу страну на международной арене.

На длинной дистанции, во второй день соревнований, среди мужчин снова не было равных Алексе. Савченко. Он уверенно опередил ближайшего соперника, выиграв у него 6 минут. Девушки тоже остались «при своих»: второе место - Елена Постельняк, третье - Ольга Балабанова. Стартовали спортсмены на окраине с. Стецьковка.

На средней дистанции победил тоже Алексей Савченко. А вот у девушек пьедестал почета изменился: Победа в элитной группе тоже осталась в Сумах: первое место завоевала Ольга Балабанова, вторая позиция снова у Елены Постельняк. В этот день бегали в лесном массиве «Токари».

В последний день соревнований спортсмены участвовали в командном виде. Это трехэтапные эстафеты. Наши девушки бежали в составе Ольга Балабанова, Дарья Карпенко, Елена Постельняк. Девушки заняли второе место, а Дарья Карпенко выполнила разряд мастера спорта Украины. Эстафеты проходили на живописных склонах р. Псел, возле села Груновка Краснопольского района.

По сумме результатов соревнований за 4 дня, команда Сумщины заняла 3-е место в общем зачете.

Следующий старт для команды - важнейший в году. Это командный Чемпионат Украины, он пройдет в г. Черновцы 8-12 мая.

Полные результаты здесь.