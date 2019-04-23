Сумские спасатели пришли к солнечным детям В Сумах в рамках Дня гражданской защиты спасатели пришли в гости к солнечным детям.

23 апреля в рамках Дня гражданской защиты спасатели посетили Сумскую специализированную общеобразовательную школу, в которой проходят обучение около 70 детей с нарушениями интеллектуального развития, в том числе «Дети солнца». Во время мероприятия спасатели сначала рассказали об их профессии, ознакомили с техническим оснащением и оборудованием, которое помогает укрощать пожары и освобождать людей из опасностей.

Кульминацией мероприятия стала возможность для всех присутствующих почувствовать себя спасателями: одеть спецсредства, подержать оборудование и посидеть в пожарном автомобиле. Также каждый желающий мог с помощью водяного ствола обуздать условное возгорание.

По словам организаторов, такие занятия полезны для детей, так как в любом месте может произойти пожар или другое чрезвычайная событие. Поэтому каждый человек должен знать элементарные правила безопасного поведения для того, чтобы сохранить свою жизнь и уметь помочь другим, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.