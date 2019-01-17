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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19187

Возле нового супермаркета семьи первого заммэра Сум так и не высадили новые деревья вместо спиленных

В прошлом году возле бывшего кинотеатра «Современник», который теперь стал супермаркетом, принадлежащем жене первого заммэра Сум Владимира Войтенко, спилили 6 лип, вместо которых обещали посадить новые деревья, однако уже полгода ничего не делается.

Об этом сообщается на странице ОО «Сумчане» в Фейсбуке.

«И снова о "6 липах Войтенко"

Мы неоднократно писали о спиленных деревьях на территории бывшего кинотеатра "Современник" на пр-те Курском. Значительная часть этого помещения находится в собственности ООО "Магазин 218", учредителем которого является Ирина Пономаренко - жена первого заместителя городского головы Владимира Войтенко.

Согласно акту обследования зеленых насаждений от 28.02.2018, эти липы росли на территории "городского зеленого хозяйства". Нам до сих пор не понятно, как эта территория попала под благоустройство прилегающей к зданию территории.

Кроме того, еще осенью прошлого года должны были осуществить компенсационную посадку новых деревьев на том же участке. Однако этого не сделали. А департамент инфраструктуры города полгода игнорирует факт нарушения. Вернее, они отмечают, что не проверяли соблюдение требований заключения комиссии, потому что из-за затягивания работ по благоустройству компенсационного посадки не было.

Понимаете? Smile Это как, например, ДВС не будет контролировать возмещения убытков, пока их не начнут платить, и плевать на четко определенные сроки.

Следовательно, у нас новый запрос. Ну и добавим же ответ Департамента инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Право Владимир Войтенко Вырубка деревьев Липы Войтенко Посадка деревьев
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