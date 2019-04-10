В авто патрульной полиции умер сумчанин В Сумах 29-летний мужчина скончался в машине патрульной полиции.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, выясняют причины и обстоятельства смерти 29 летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции.

О событии, теруправлению ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции Сумской области. После чего, следственная группа ГБР выехала на место происшествия. По факту смерти мужчины, следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

Производство находится на личном контроле директора теруправления ГБР, расположенного в г. Полтава, Владимира Тимошка, сообщает пресс-служба ведомства.