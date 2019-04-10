Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36329

В авто патрульной полиции умер сумчанин

В Сумах 29-летний мужчина скончался в машине патрульной полиции.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, выясняют причины и обстоятельства смерти 29 летнего сумчанина в автомобиле патрульной полиции.

О событии, теруправлению ГБР оперативно сообщило руководство Главного управления Нацполиции Сумской области. После чего, следственная группа ГБР выехала на место происшествия. По факту смерти мужчины, следователи Государственного бюро расследований, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Продолжаются неотложные следственные действия.

Производство находится на личном контроле директора теруправления ГБР, расположенного в г. Полтава, Владимира Тимошка, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Патрульная полиция Смерть в полиции
view counter

По тематике

Вчера 13:02

В Сумах на ходу задымился автомобиль (видео)

Полицейские помогли водителю локализовать задымление и предотвратили возгорание транспортного средства....

22.04.2019 11:11

Сумские патрульные рассказали свою версию потасовки под универмагом «Киев»

21 апреля, около 21 часов, экипаж патрульных получил сообщение о нарушении общественного порядка на парковке торгового центра на площади Покровской....

В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД
17.04.2019 19:57

В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД

16 апреля в центре Сум патрульные полицейские вместе со студентами и учащимися учебных заведений в необычной форме пытались достучаться до...

17.04.2019 10:45

Сумские патрульные проводят обследование железнодорожных переездов (видео)

С 1 апреля на территории Сумской области начался практический этап весеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов....

10.04.2019 16:46

В Сумах инфарктницу спасали через форточку (видео)

Для спасения пенсионерки патрульный попал в помещение через форточку 3-го этажа....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.