В Сумах полтора года ничего не делают с рухнувшей подпорной стенкой на школьном стадионе

С тех пор прошло полтора года, однако власти сумели только спилить тополя, которые могли упасть в любой момент, дальше этого не пошло.
Сегодня, 24 апреля, на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская, которая также является директором школы № 12 озвучила очередной свой депутатский запрос по этому поводу.
Она обращается к мэру Сум с просьбой вмешаться и помочь в ликвидации аварийного состояния подпорной стены. Предыдущий запрос она подавала в 2018 году. В ответе ей рекомендовали обратиться в управление образования и науки, так как балансодержателем этого объекта определена гимназия № 1. Но средств для восстановления подпорной стены, разумеется, выделено не было. И поэтому угроза травмирования детей и разрушение нового стадиона продолжает сохраняться.
Депутаты поддержали запрос.
Напомним: в 2017 году в реконструкцию школьного стадиона было вложено 1,5 млн грн, однако из-за падения подпорной стенки он до сих пор не введен в эксплуатацию. О второй очереди даже не идет речь.
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