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Сегодня 15:39220

Среди вакансий 30,3% - с минимальной зарплатой и только 5,8% - выше средней по области

На сегодня рынок труда Сумщины требует 340 трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, 330 водителей автотранспортных средств, 63 слесарей-ремонтников, 46 швей, почти 200 подсобных рабочих, 102 продавцов продовольственных товаров, 70 поваров, 34 бухгалтеров.

Представители этих профессий, по данным Сумского областного центра занятости, имеют высокий спрос на рынке труда нашей области.

Средняя заработная плата в восьми перечисленных вакансиях едва превышает 5100 грн. Самая высокая она у слесарей-ремонтников - 5972 грн., Самая низкая - у подсобных рабочих - 4263 грн.

Работодатели также ожидают рабочих в лесохозяйствах, электромонтеров, государственных исполнителей, охранников, менеджеров, специалистов государственной службы, электрогазосварщиков, инженеров, медицинских сестер, грузчиков, составителей-упаковщиков.

В целом количество вакансий в базе данных областной службы занятости составляет 3249 единиц. Средняя их «цена» - 5176 грн.

В январе-марте 2019 г. количество работодателей, которые подали информацию о наличии вакансий в областную службу занятости, увеличилась на 9,8% по сравнению с январем-мартом 2018 года, и составила 2828 ед. А количество вакансий, поданных ими в центры занятости и филиалов, составляла 10780 ед.

Средний размер оплаты труда в расчете на 1 вакансию составил 4989,7 грн. Среди заявленных вакансий 30,3% - с минимальной заработной платой и лишь 5,8% вакансий имели заработную плату выше средней заработной платы по области.

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