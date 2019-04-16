Среди вакансий 30,3% - с минимальной зарплатой и только 5,8% - выше средней по области

Представители этих профессий, по данным Сумского областного центра занятости, имеют высокий спрос на рынке труда нашей области.
Средняя заработная плата в восьми перечисленных вакансиях едва превышает 5100 грн. Самая высокая она у слесарей-ремонтников - 5972 грн., Самая низкая - у подсобных рабочих - 4263 грн.
Работодатели также ожидают рабочих в лесохозяйствах, электромонтеров, государственных исполнителей, охранников, менеджеров, специалистов государственной службы, электрогазосварщиков, инженеров, медицинских сестер, грузчиков, составителей-упаковщиков.
В целом количество вакансий в базе данных областной службы занятости составляет 3249 единиц. Средняя их «цена» - 5176 грн.
В январе-марте 2019 г. количество работодателей, которые подали информацию о наличии вакансий в областную службу занятости, увеличилась на 9,8% по сравнению с январем-мартом 2018 года, и составила 2828 ед. А количество вакансий, поданных ими в центры занятости и филиалов, составляла 10780 ед.
Средний размер оплаты труда в расчете на 1 вакансию составил 4989,7 грн. Среди заявленных вакансий 30,3% - с минимальной заработной платой и лишь 5,8% вакансий имели заработную плату выше средней заработной платы по области.