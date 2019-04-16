На энергосбережение в 2019 году на Сумщине планируется использовать почти 72 миллионов гривен Финансирование будет производиться из государственного бюджета в объеме 23,4 млн. грн, местного бюджета - 29,4 млн. грн и других источников финансирования - 19,1 млн. грн

Средства пойдут в том числе на установление 6 современных газовых котлов - 1,3 млн. грн; установление 26 твердотопливных котлов - 7,6 млн. грн; утепление фасадов, кровли, замену окон и дверей на энергосберегающие 34 зданий учреждений бюджетной сферы - 63 млн. грн.

Об этом сообщил директор областного Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой главе облгосадминистрации Николаю Клочко и членам коллегии во время очередного заседания.

По его словам, в бюджетной сфере Сумской области вводятся системы энергоменеджмента и энергомониторинга, которые позволяют местным органам власти эффективно контролировать расходы энергоресурсов и принимать управленческие решения по их рациональному использованию.

Первые системы энергоменеджмента и энергомониторинга введены в городах Сумы, Глухов, Конотоп, Ахтырка, Краснопольский и Тростянецкой ОТГ.

Средства пойдут в том числе на установление 6 современных газовых котлов - 1,3 млн. грн; установление 26 твердотопливных котлов - 7,6 млн. грн; утепление фасадов, кровли, замену окон и дверей на энергосберегающие 34 зданий учреждений бюджетной сферы - 63 млн. грн.