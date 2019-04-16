Сумские волейболисты обыграли харьковчан 26 апреля в Сумах прошел первый матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть в волейбольной Суперлиге.

Команда «ШВСМ-СумДУ» на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) принимала команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков), которая заняла второе место в высшей лиге. Матч завершился довольно непростой победой сумчан 3:0 (25-20, 25-23, 26-24). Больше всего очков принес сумской команде Иван Кривобок – 22, у Александра Коваля – 9… Сегодня пройдет еще одна игра. Начало в 12:00. Затем команды переедут в Харьков.