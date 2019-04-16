Сумские волейболисты обыграли харьковчан

Команда «ШВСМ-СумДУ» на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) принимала команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков), которая заняла второе место в высшей лиге.
Матч завершился довольно непростой победой сумчан 3:0 (25-20, 25-23, 26-24). Больше всего очков принес сумской команде Иван Кривобок – 22, у Александра Коваля – 9…
Сегодня пройдет еще одна игра. Начало в 12:00. Затем команды переедут в Харьков.
26 и 27 апреля в Сумах состоятся два матча серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне...
20 апреля на базе спортивных залов СумГУ прошли игры финальной части областных соревнований по волейболу среди мужских команд....
Сегодня, 19 апреля, в Сумах прошел ответный матч за 7-ое место чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
19 апреля в 3-м корпусе СумГУ (ул. Петропавловская 57, 2 этаж) состоится второй матч серии за 7-8 места чемпионата Украины...
ХХ открытый турнир по волейболу среди ветеранов памяти Константина Ревы проходил в Глухове 11-13 апреля....