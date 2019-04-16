Задержали киевлянина, который одним ударом в супермаркете убил сумчанина (видео) Полиция Киева задержала мужчину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар сумчанину, который стоял в очереди в один из отделов.

Напомним, трагедия случилась 3 апреля в Киеве в магазине «Сільпо», что в торговом центре «Полярный» на ул. Калнышевского. Трое мужчин стояли возле отдела булочных изделий. Один из них ожидал, когда ему подадут пиццу. Рядом с ним находился уроженец Сумской области, 1986 г.р. Между ними возникла словесная перепалка. Мужчина, который ждал пиццу, внезапно приблизился к парню и нанес ему удар в голову. Пострадавший потерял сознание и через некоторое время дома скончался.

По информации СМИ, обнаружили подозреваемого на ул. Автозаводской в Оболонском районе столицы в среду, 24 апреля. Ему грозит от 7 до 10 лет тюремного заключение по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), пишет Киев оперативный.