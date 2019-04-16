Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:392028

Задержали киевлянина, который одним ударом в супермаркете убил сумчанина (видео)

Полиция Киева задержала мужчину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар сумчанину, который стоял в очереди в один из отделов.

Напомним, трагедия случилась 3 апреля в Киеве в магазине «Сільпо», что в торговом центре «Полярный» на ул. Калнышевского. Трое мужчин стояли возле отдела булочных изделий. Один из них ожидал, когда ему подадут пиццу. Рядом с ним находился уроженец Сумской области, 1986 г.р. Между ними возникла словесная перепалка. Мужчина, который ждал пиццу, внезапно приблизился к парню и нанес ему удар в голову. Пострадавший потерял сознание и через некоторое время дома скончался.

По информации СМИ, обнаружили подозреваемого на ул. Автозаводской в Оболонском районе столицы в среду, 24 апреля. Ему грозит от 7 до 10 лет тюремного заключение по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), пишет Киев оперативный.

 
Право
view counter

Новости

Сумские ветераны выиграли чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 17:54
В честь 200-летия со дня рождения Пантелеймона Кулиша в Шостке установят памятный знак
Сегодня 16:50
Задержали киевлянина, который одним ударом в супермаркете убил сумчанина (видео)
Сегодня 15:39
Восемь патрульных экипажей усмиряли толпу, пытавшуюся отбить пьяного сумчанина (видео)
Сегодня 14:34
24-летний рецидивист угрожал сумскому судье расправой
Сегодня 14:33
Сумские пограничники нашли у украинца наркотики
Сегодня 14:05
В Сумах оштрафовали владельца крокодиловой фермы
Сегодня 13:16
Сумские пограничники нашли в московском поезде контейнеры с черной икрой
Сегодня 12:43
Юных сумчан приглашают в «Теннисную академию»
Сегодня 11:55
Сумчанину за разбой дали 3 года
Сегодня 11:16
За неделю на Сумщине зарегистрировано 90 ЧП
Сегодня 10:27
В Сумах пройдет тематический велопарад
Сегодня 09:14
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.