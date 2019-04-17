Все аварии произошли 29 апреля. В Роменском районе 36-летний водитель легковушки ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина въехала в кювет и перевернулась. Водитель с травмами головы и шейным отделом позвоночника доставлен в местную больницу.

В одном из сел Краснопольского района 25-летний сумчанин не справился с рулем мопеда Хонда, и допустил падение. В результате с травмами лица и головы он был госпитализирован в нейро-хирургическое отделение областной больницы.

Как сообщалось ранее, в результате аварии погиб 35-летний мопедист на Шосткинщине.

Еще одно ДТП произошло в Сумах, по улице Ивана Сирко. Житель Сумщины, 37-летний водитель Тойота Королла, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Фордом, за рулем которого находилась 30-летняя жительница Житомирской области. В результате аварии мужчина получил резаные раны правой ноги и в состоянии гемологического шока был доставлен в областную больницу.

Работники полиции по каждому из этих фактов проводят тщательные проверки, в отдельных случаях уже возбуждены уголовные производства, в рамках которых начаты досудебные расследования, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.