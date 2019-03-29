На Сумщине бывший муж чуть не убил мать своих малолетних детей Он нанес бывшей жене удар ножом в область груди, повредив при этом легкое. Второй удар она отвела голыми руками, и это спасло ей жизнь.

Сообщение о женщине с серьезным ножевым ранением в полицию поступило от сотрудников «скорой помощи». По указанному адресу в один из населенных пунктов Шосткинского района сразу выехали сотрудники полиции.

Как установили правоохранители, в тот день 38-летняя пострадавшая принимала дома гостей, среди которых был и бывший муж. Компания употребляла спиртные напитки и развлекалась, пока «бывший» не решил выяснить отношения с женщиной.

Во время ссоры нетрезвый 31-летний мужчина схватил со стола нож и нанес матери своих малолетних детей проникающее ножевое ранение в область сердца. По словам самой пострадавшей, она голыми руками ухватилась за нож, предупреждая следующий удар, который целил в ее тело.

Присутствующие гости оттащили разъяренного мужчину от хозяйки дома и вызвали «скорую».

«В содеянном подозреваемый признался, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Свой поступок объясняет действием алкоголя и колкими ответами бывшей жены, которые ему очень не понравились».

Сейчас пострадавшая женщина выздоравливает. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.