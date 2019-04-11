Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00300

На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством

Задержан житель Недригайловского района, убивший двух человек, а затем сжегший их тела в печке, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 36-летнему жителю Недригайловского района, который лишил жизни двух человек. Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины.

Событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.

Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в доме мужчины обнаружили следы крови, а в печке - обгоревшие кости.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следователи и прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, он уже отбывал наказание за убийство. На этот раз ему грозит пожизненное лишение свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.

Право Недригайловский район Убийство
view counter

По тематике

22.04.2019 17:04

Сумского студента, убившего приятеля, взяли под стражу

На Сумщине взят под стражу молодой человек, который лишил жизни своего товарища, а потом еще пытался сжечь его тело....

21.04.2019 15:29

На Сумщине раскрыто убийство мужчины, тело которого убийца пытался сжечь

Ахтырской местной прокуратурой в воскресенье, 21 апреля, сообщено о подозрении 18-летнему юноше, который лишил жизни своего знакомого, а затем пытался...

21.04.2019 11:05

На Сумщине мужчину задушили и сожгли в собственном доме

В одном из сел Сумской области мужчину убили, а потом сожгли в собственном доме....

15.04.2019 17:08

В Сумах женщине дали 7 лет за второе убийство

К 7 годам лишения свободы осуждена жительница Сумского района, которая лишила жизни уже второго сожителя....

11.04.2019 14:13

На Сумщине за тройное убийство дали 15 лет

К 15 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший тройное убийство....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.