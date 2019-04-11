На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством Задержан житель Недригайловского района, убивший двух человек, а затем сжегший их тела в печке, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 36-летнему жителю Недригайловского района, который лишил жизни двух человек. Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины.

Событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.

Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в доме мужчины обнаружили следы крови, а в печке - обгоревшие кости.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следователи и прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, он уже отбывал наказание за убийство. На этот раз ему грозит пожизненное лишение свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.