На Сумщине пьянка закончилась двойным убийством

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении 36-летнему жителю Недригайловского района, который лишил жизни двух человек. Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины.
Событие произошло 30 апреля 2019 года в Недригайловском районе. Около 16.00 47-летняя женщина вместе с 36-летним знакомым пришла в гости к своему двоюродному брату. Некоторое время компания общалась, распивая спиртные напитки. Затем между присутствующими началась словесная перепалка. Хозяин дома на несколько минут отошел в летнюю кухню, а вернулся уже с топором. Без лишних слов он ударил обухом топора сначала свою сестру, а затем и знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, бездыханные тела он перенес в летнюю кухню, где по очереди сжег их в печке.
Об исчезновении двух человек стало известно только 2 мая. Сотрудники полиции установили мужчину, с которым накануне общались пропавшие. Во время обыска в доме мужчины обнаружили следы крови, а в печке - обгоревшие кости.
«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, следователи и прокуроры готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, он уже отбывал наказание за убийство. На этот раз ему грозит пожизненное лишение свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.
На Сумщине взят под стражу молодой человек, который лишил жизни своего товарища, а потом еще пытался сжечь его тело....
Ахтырской местной прокуратурой в воскресенье, 21 апреля, сообщено о подозрении 18-летнему юноше, который лишил жизни своего знакомого, а затем пытался...
В одном из сел Сумской области мужчину убили, а потом сожгли в собственном доме....
К 7 годам лишения свободы осуждена жительница Сумского района, которая лишила жизни уже второго сожителя....
К 15 годам лишения свободы осужден мужчина, совершивший тройное убийство....