В Сумах третий год подряд пытаются привести в порядок Студенческий пляж

О том, что уже сделано и о том, что в планах, рассказали с выездом на место заместитель городского головы Александр Журба и директор департамента инфраструктуры города Эдуард Велитченко.
Инспектируя ход работ, которые начались еще в апреле, Александр Журба сообщил, что завершить их планируют до начала купального сезона.
За это время здесь проведут кронирование деревьев, обустроят пешеходную дорожку, спортивные площадки, сделают освещение, поставят лавочки и приведут в порядок туалеты.
Попутно заместитель городского головы добавил, что для безопасности горожан специалисты городской спасательно-водолазной станции проверили дно реки, которое затем освободили от корней, стекла и других предметов, которые могли бы нанести ущерб отдыхающим. Вместе с тем обезопасили и прибрежную полосу.
Все эти работы, сообщил директор департамента инфраструктуры города Эдуард Велитченко, выполняются согласно коммунальным заказу. Всего на приведение в порядок одного из самых любимых мест отдыха сумчан планируют направить около 2,5 млн гривен.
Напомним: о приведении в порядок этого пляжа говорять который год, работы же начались еще в конце 2017 года.
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