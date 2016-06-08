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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39281

В Сумах третий год подряд пытаются привести в порядок Студенческий пляж

Как сообщает сайт мэрии, в Сумах начали работы по обустройству городского пляжа в парке им. Кожедуба.

О том, что уже сделано и о том, что в планах, рассказали с выездом на место заместитель городского головы Александр Журба и директор департамента инфраструктуры города Эдуард Велитченко.

Инспектируя ход работ, которые начались еще в апреле, Александр Журба сообщил, что завершить их планируют до начала купального сезона.

За это время здесь проведут кронирование деревьев, обустроят пешеходную дорожку, спортивные площадки, сделают освещение, поставят лавочки и приведут в порядок туалеты.

Попутно заместитель городского головы добавил, что для безопасности горожан специалисты городской спасательно-водолазной станции проверили дно реки, которое затем освободили от корней, стекла и других предметов, которые могли бы нанести ущерб отдыхающим. Вместе с тем обезопасили и прибрежную полосу.

Все эти работы, сообщил директор департамента инфраструктуры города Эдуард Велитченко, выполняются согласно коммунальным заказу. Всего на приведение в порядок одного из самых любимых мест отдыха сумчан планируют направить около 2,5 млн гривен.

Напомним: о приведении в порядок этого пляжа говорять который год, работы же начались еще в конце 2017 года.

Общество Пляж
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