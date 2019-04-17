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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45224

В Ахтырке отключат воду

ООО «Водоторгприлад» сообщает, что 7 мая с 00.00до 4.00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Армейской будет приостановлено централизованное водоснабжение города.

Восстановление работы водозаборов состоится в 4:00 7 мая, сообщает Ахтырский городской совет.

Общество Ахтырка Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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