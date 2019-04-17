В Ахтырке отключат воду

Восстановление работы водозаборов состоится в 4:00 7 мая, сообщает Ахтырский городской совет.
2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур»....
Почти сотню тюльпанов уничтожили вандалы в начале мая в сквере молодоженов и в городском парке, где на клумбах озеленителями создавались...
На Сумщине полиция обнаружила мужчину, который незаконно лишил свободы своего знакомого....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 23 апреля....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....