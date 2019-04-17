В Ахтырке отключат воду ООО «Водоторгприлад» сообщает, что 7 мая с 00.00до 4.00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Армейской будет приостановлено централизованное водоснабжение города.

Восстановление работы водозаборов состоится в 4:00 7 мая, сообщает Ахтырский городской совет.