Сумчанин стал призером престижного международного конкурса Среди молодых музыкантов из 9 стран мира Дмитрий Семикрас занял почетное второе место.

Недавно в Киеве состоялся XII Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, который является одним из самых авторитетных платформ фортепианного искусства в мире.

Сумскую область на конкурсе представлял студент II курса Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского Дмитрий Семикрас. Дмитрий достойно прошел три тура конкурса и, значительно опередив представителей девяти стран мира, занял второе место.

Отметим, что среди культурных акций, способствующих интеграции Украины в мировое пространство, ведущее место занимает именно Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица. С 2002 года Конкурс является членом Европейского союза молодежных музыкальных конкурсов (EMCY), а в 2004 году стал единственным в Украине конкурсом, который вошел в состав Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), что по своему статусу приравнивается к таким организациям как Олимпийский комитет, ФИФА, ЮНЕСКО, ВОЗ.