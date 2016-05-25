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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11178

Сумчанин стал призером престижного международного конкурса

Среди молодых музыкантов из 9 стран мира Дмитрий Семикрас занял почетное второе место.

Недавно в Киеве состоялся XII Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, который является одним из самых авторитетных платформ фортепианного искусства в мире.

Сумскую область на конкурсе представлял студент II курса Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д.С.Бортнянского Дмитрий Семикрас. Дмитрий достойно прошел три тура конкурса и, значительно опередив представителей девяти стран мира, занял второе место.

Отметим, что среди культурных акций, способствующих интеграции Украины в мировое пространство, ведущее место занимает именно Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица. С 2002 года Конкурс является членом Европейского союза молодежных музыкальных конкурсов (EMCY), а в 2004 году стал единственным в Украине конкурсом, который вошел в состав Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC), что по своему статусу приравнивается к таким организациям как Олимпийский комитет, ФИФА, ЮНЕСКО, ВОЗ.

Досуг Дмитрий Семикрас Музыкальный конкурс
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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