В Сумской исправительной колонии представили нового начальника

Им стал подполковник внутренней службы Анатолий Гуменюк, который был и.о. начальника с января 2019 года. Его торжественно представил личному составу начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковник внутренней службы Георгий Романов во время рабочего визита в учреждение. Что же касается бывшего руководителя - Анатолия Гамалея, то он 10 апреля ушел на заслуженный отдых.
Георгий Романов отметил, что Анатолий Гуменюк имеет большой опыт несения службы в подобных структурах, уже определился с первоочередными задачами вверенной ему учреждения и имеет четкий план действий по плодотворной работы на благо Сумской исправительной колонии (№116).
Новый руководитель переехал в Сумы с Луганщины. Там он работал начальником сектора социально-воспитательной и психологической работы управления Государственной пенитенциарной службы в Луганской области.
С 2017 по октябрь 2018 года работал участковым офицером полиции, обслуживал села Чмыревка и Запорожское Старобельского отдела полиции в Луганской области. Был подполковником полиции.
С конца 2018 года работал начальником отдела социально-психологической службы Сумского СИЗО.
16 апреля на базе Сумской исправительной колонии №116 состоялась рабочая встреча по обсуждению порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной...
Сумская исправительная колонии № 116 сотрудничает с Национальной гвардией Украины....
В Сумской исправительной колонии (№116) задержали сотрудника, который пытался передать осужденному наркотики....
В Сумской исправительной колонии (№ 116) проведен общий обыск....
11 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» старшим инспектором (по профессиональной подготовке) отдела по работе с персоналом капитаном...