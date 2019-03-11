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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05224

В Сумской исправительной колонии представили нового начальника

2 мая в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» был назначен новый руководитель.

Им стал подполковник внутренней службы Анатолий Гуменюк, который был и.о. начальника с января 2019 года. Его торжественно представил личному составу начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковник внутренней службы Георгий Романов во время рабочего визита в учреждение. Что же касается бывшего руководителя - Анатолия Гамалея, то он 10 апреля ушел на заслуженный отдых.

Георгий Романов отметил, что Анатолий Гуменюк имеет большой опыт несения службы в подобных структурах, уже определился с первоочередными задачами вверенной ему учреждения и имеет четкий план действий по плодотворной работы на благо Сумской исправительной колонии (№116).

Новый руководитель переехал в Сумы с Луганщины. Там он работал начальником сектора социально-воспитательной и психологической работы управления Государственной пенитенциарной службы в Луганской области.

С 2017 по октябрь 2018 года работал участковым офицером полиции, обслуживал села Чмыревка и Запорожское Старобельского отдела полиции в Луганской области. Был подполковником полиции.

С конца 2018 года работал начальником отдела социально-психологической службы Сумского СИЗО.

Право Анатолий Гуменюк Колония № 116
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