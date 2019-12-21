Прокурор Сумщины побывал в колонии

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко 25 июня посетил Государственное учреждение «Сумская исправительная колония № 116», где провел личный прием осужденных, изучил условия их содержания, в том числе в отделениях социально-психологической службы, и побывал в одном из цехов, где они работают.
К прокурору области обратилось 5 человек. Осужденных интересовала, в частности, законность помещения в дисциплинарный изолятор и т.п. На все вопросы заключенные получили обстоятельные ответы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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