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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27268

Прокурор Сумщины побывал в колонии

Прокуратура Сумской области регулярно проверяет требования соблюдения законов об условиях и режима содержания лиц в учреждениях исполнения наказаний.

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко 25 июня посетил Государственное учреждение «Сумская исправительная колония № 116», где провел личный прием осужденных, изучил условия их содержания, в том числе в отделениях социально-психологической службы, и побывал в одном из цехов, где они работают.

К прокурору области обратилось 5 человек. Осужденных интересовала, в частности, законность помещения в дисциплинарный изолятор и т.п. На все вопросы заключенные получили обстоятельные ответы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Григорий Кондратенко Колония № 116
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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