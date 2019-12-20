Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56403

Сумские нардепы побывали в прокуратуре

Сегодня, 24 июня, прокурор Сумской области Григорий Кондратенко встретился с народными депутатами Украины от политической партии «Слуга народа» Михаилом Ананченко, Татьяной Рябуха, Максимом Гузенко и Игорем Васильевым.

В рамках, позволенных действующим законодательством, прокурор области проинформировал нардепов об основных положительные наработки на актуальных направлениях работы органов прокуратуры Сумской. В частности, глава прокуратуры отметил, что проведена значительная работа, направленная на возвращение земель bp противоправного пользования, борьбу с коррупцией, недопущение незаконного поруба лесов и хищения средств, выделенных на ремонт дорог, разоблачения преступлений в бюджетной сфере и т.п., сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Григорий Кондратенко
view counter

По тематике

Прокурор области не задекларировал жилья в Сумах, но показал миллион наличных
28.03.2020 08:28

Прокурор области не задекларировал жилья в Сумах, но показал миллион наличных

Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко не задекларировал жилья в Сумах, однако показал миллион наличных....

В прокуратуре Сумщины представили нового руководителя
21.12.2019 15:41

В прокуратуре Сумщины представили нового руководителя

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Сумской области нового руководителя....

Назначен прокурор Сумской области
20.12.2019 11:42

Назначен прокурор Сумской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Григория Кондратенко прокурором Сумской области....

Новости

На Сумщине решили усилить карантин
Сегодня 17:23
На черноморском курорте Рассейка принимают отдыхающих с соблюдением требований Минздрава ®
Сегодня 14:17
У мэра Сум появился новый харьковский зам
Сегодня 12:44
На Сумщине 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:20
В Шостке заколотили вентиляционные окна подвалов, оставив умирать там кошек
Сегодня 18:40
В Конотопе на дороге умер мопедист
Сегодня 18:31
У Сумах через коронавірус скасовують ряд заходів на День молоді
Сегодня 18:18
На Глухівщині встановили нові пам’ятники герою Радянського Союзу та 12 невідомим солдатам
Сегодня 18:06
Сумские нардепы побывали в прокуратуре
Сегодня 17:56
У Сумах перенесли молодіжний забіг на серпень
Сегодня 17:50
На Шосткинщине появятся сразу два монумента участникам АТО/ООС
Сегодня 17:39
На Сумщине действовал конвертационный центр с оборотом в 400 млн грн ежемесячно
Сегодня 17:18
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.