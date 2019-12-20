Сумские нардепы побывали в прокуратуре

В рамках, позволенных действующим законодательством, прокурор области проинформировал нардепов об основных положительные наработки на актуальных направлениях работы органов прокуратуры Сумской. В частности, глава прокуратуры отметил, что проведена значительная работа, направленная на возвращение земель bp противоправного пользования, борьбу с коррупцией, недопущение незаконного поруба лесов и хищения средств, выделенных на ремонт дорог, разоблачения преступлений в бюджетной сфере и т.п., сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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