Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35227

В Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею

4-6 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В турнире примут участие три команды СДЮШОР «Динамо» (Сумы), Сумская областная ДЮСШ, ДЮСШ «Колосок» (Борисполь) и две полтавские команды.

Игры будут проходить в субботу с 13.00 до 19.00, в воскресенье – с 9.00 до 15.00, в понедельник – с 8.30 до 14.30.

Фото
Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

В Сумах отыграли третий тур хоккейного чемпионата Украины
28.04.2019 10:36

В Сумах отыграли третий тур хоккейного чемпионата Украины

Третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд проходил в Сумах 25-27 апреля....

В Сумах пройдет хоккейный тур
24.04.2019 12:36

В Сумах пройдет хоккейный тур

Третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд пройдет в Сумах....

«Сумчанка» наконец-то победила в Англии
22.04.2019 12:03

«Сумчанка» наконец-то победила в Англии

Сегодня, 22 апреля, в Рочестере (Англия) завершается розыгрыш Кубка европейских чемпионок Трофи по хоккею на траве....

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 15-летних
22.04.2019 09:36

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 15-летних

18-20 апреля в Борисполе состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 годов рождения....

Сумские хоккеистки вылетели из второго евродивизиона
21.04.2019 17:27

Сумские хоккеистки вылетели из второго евродивизиона

В Рочестере (Англия) продолжается розыгрыш кубка европейских чемпионов Трофи по хоккею на траве среди женских команд....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.