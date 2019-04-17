В Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею 4-6 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2006-2007 г.р.

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В турнире примут участие три команды СДЮШОР «Динамо» (Сумы), Сумская областная ДЮСШ, ДЮСШ «Колосок» (Борисполь) и две полтавские команды.

Игры будут проходить в субботу с 13.00 до 19.00, в воскресенье – с 9.00 до 15.00, в понедельник – с 8.30 до 14.30.