В Сумах пройдет чемпионат Украины по хоккею

Игры пройдут на стадионе в детском парке «Сказка». В турнире примут участие три команды СДЮШОР «Динамо» (Сумы), Сумская областная ДЮСШ, ДЮСШ «Колосок» (Борисполь) и две полтавские команды.
Игры будут проходить в субботу с 13.00 до 19.00, в воскресенье – с 9.00 до 15.00, в понедельник – с 8.30 до 14.30.
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