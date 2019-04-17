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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28173

В Сумах провели четвертый полумарафон

Сегодня, 5 мая, в Сумах прошел 4-й «Сумы Новая Почта полумарафон».

Центральными улицами города бегали спортсмены из разных уголков Украины. Были дистанции от 100 м для самых маленьких до собственно полумарафона.
На самой главной дистанции до финиша добежали 166 человек. Победу одержал Богдан Семенович – 1:07:25 (Ковшеватая, Киевская обл.), вторым был киевлянин Игорь Русс, третьим – львовянин Юрий Выхопень. Лучшим среди сумчан был Александр Скляр, он был четвертым – 1:15:26. Среди женщин победу праздновала киевлянка Ольга Скрипак – 1:16:03. Второй была Татьяна Велисова из Новомосковска, третьей – Татьяна Вернигор из Харькова. Сумчанка Юлия Пляхтур показала 8-ое время – 1:52:25.
На дистанции 10 км (77 участников) лучшим был сумчанин Вадим Рогозовский – 32:43. Вторым – шосткинец Петр Шукалович – 33:14, третьим – колевчанин Константин Тельнов – 34:54.
Среди женщин победу одержала киевлянка Ирина Довгуша – 39:52. Второй была сумчанка Яна Тимошенко (Нагорная) – 41:57. Третьей – наша Татьяна Воропай – 47:59.
На 5-километровой дистанции (81 участник) победу праздновал сумчанин Дмитрий Торгачов – 16:25, вторым – тоже наш Сергей Птащенко – 17:56, третьим – Леонид Сень из Николаевки Ахтырского района – 18:36. Среди женщин весь пьедестал почета был сумским: первенствовала сумчанка Анастасия Лукашевич – 19:05, дальше – Елена Постельняк – 21:02, Полина Волохова – 22:26.
В эстафете 5+5+5+6,1 км (12 команд) победу одержала сумская команда ONE Team Mizuno
- 1:10:31. Среди женщин - полтавская команда One Love – 1:23:01.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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