Стали известны подробности ДТП, в которой погиб 9-летний мальчик 5 мая, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Богуна в Сумах.

Инспекторы, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 46-летний водитель, управляя маршрутным транспортным средством «Рута» допустил наезд на пешехода.

По предварительным данным, 9-летний мальчик, вне пешеходного перехода, неожиданно начал пересекать проезжую часть перед транспортным средством, которое остановилось у края дороги.

В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи Сумского отдела полиции. Продолжаются следственные действия.

Уважаемые пешеходы! Переходя проезжую часть, будьте внимательны, убедитесь, что все транспортные средства остановились и пропускают вас, только после этого начинайте переход.

Уважаемые участники дорожного движения, обращаем ваше внимание на важность и необходимость соблюдения ПДД.