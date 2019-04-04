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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40203

На Сумщине пограничники задержали двух нелегальных мигрантов из Пакистана и Индии

5 мая в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения целевых профилактических мероприятий «Мигрант» задержали двух нарушителей границы азиатской внешности.

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о нахождении в пограничные двух неизвестных лиц, группа реагирования недалеко от границы в районе населенного пункта Грабовское задержала гражданина Пакистана и гражданина Индии.

Предварительно установлено, что иностранцы незаконно попали на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

Сейчас нарушители задержаны до трех суток для установления всех обстоятельств приостановленного правонарушения. О данном факте проинформированы соответствующие взаимодействующие правоохранительные органы.

За незаконное пересечение государственной границы Украины на обоих мужчин составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Право Нелегалы Пограничники
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