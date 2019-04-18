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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58309

«Сумы» забили дважды, но снова проиграли

Сегодня, 6 мая, в Сумах прошла игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» ивано-франковское «Прикарпатье».

Сумчане открыли счет на 50-ой минуте. Первый гол в весенней части чемпионата за «Сумы» забил Богдан Кушнаренко (до этого было 6 «сухих» матчей с общей разницей 0-24). Дальше гости забили трижды: Богдан Оринчак (55 и 75 минуты) и Ярослав Конкольняк (62, пенальти). А в компенсированное арбитром время «сумчанин» Артем Шаповаленко реализовал пенальти.

В итоге 2:3. После 27 туров у «Сум» по-прежнему 16 очков и 13-ое место.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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