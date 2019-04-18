«Сумы» забили дважды, но снова проиграли

ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» ивано-франковское «Прикарпатье».
Сумчане открыли счет на 50-ой минуте. Первый гол в весенней части чемпионата за «Сумы» забил Богдан Кушнаренко (до этого было 6 «сухих» матчей с общей разницей 0-24). Дальше гости забили трижды: Богдан Оринчак (55 и 75 минуты) и Ярослав Конкольняк (62, пенальти). А в компенсированное арбитром время «сумчанин» Артем Шаповаленко реализовал пенальти.
В итоге 2:3. После 27 туров у «Сум» по-прежнему 16 очков и 13-ое место.
4-5 мая в чемпионате Украины по футболу среди аматоров прошли игры 19-го тура....
Сегодня, 6 мая, в понедельник, ПФК «Сумы» принимает на «Юбилейном» «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)....
ПФК «Сумы» в очередной раз разгромно проиграли, не забив ни одного мяча....
27 апреля в Николаевке Белопольского района пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
20 апреля прошли игры 17-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров....