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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52170

Мошенник оставил шосткинца и без мотоцикла, и без денег

Договорившись с интернет-продавцом о покупке понравившегося транспортного средства, 20-летний парень, не дождавшись прибытия и осмотра заказа, перечислил более 17 тыс. гривен предоплаты. В итоге остался и без денег, и без понравившегося товара.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель одного из сел Шосткинского района. Парень рассказал правоохранителям, что нашел на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже мотоцикла, стоимостью 14 500 гривен. По его словам, родители на день рождения пообещали ему купить мотоцикл, однако денег на новый не хватало, а тут такая удача: подходящий транспорт и по привлекательной цене. Не теряя драгоценное время, ведь мототранспорт могли перехватить другие покупатели, он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с продавцом о покупке. По соглашению сторон, продавец должен передать товар логистической компанией и сообщить покупателю номер накладной, а тот, в свою очередь, должен перечислить стоимость товара на указанный номер мобильного телефона.

Сделка проходила по запланированному плану: покупатель получил номер декларации отправления, проверил ее через специальный интернет-сервис перевозчика и убедился, что посылка на его имя уже направляется из Житомирского области в Шостку. После этого перечислил 3800 гривен предоплаты за доставку товара. На следующий день продавец позвонил снова и попросил перечислить еще 9800 гривен. Парень согласился, однако деньги прислал в день, когда посылка прибыла в город.

Обратившись к логистической компании для получения своего товара, парень обнаружил, что отправитель вернул свою посылку назад, а на его телефонный звонок, тот ответил, что нужно еще 3800 гривен предоплаты. Свою позицию он объяснил перестраховкой: не был уверен, что покупатель перешлет деньги, поэтому завернул товар.

Парень выполнил и это условие, однако покупки так и не получил. Пообщавшись с представителями компании-перевозчика он выяснил, что посылка действительно приходила, и ее отправили назад, но вместо мотоцикла там был кирпич. На все попытки связаться с продавцом, последний так на связь и не вышел, а объявление о продаже мотоцикла были снято.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с призывом быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, а рассчитывайтесь за него при получении, предварительно его осмотрев и убедившись, что доставлено то, что вы и заказывали. В случае получения фотоизображения подтверждающего документа, по которому якобы вам отправили товар, не верьте этому, пока не проверите эту информацию непосредственно у представителей логистической компании. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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