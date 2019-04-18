На ахтырчанина, укравшего тюльпаны с городских клумб, наложили штраф Один из правонарушителей, которые уничтожили и повредили саженцы тюльпанов на городских клумбах возле Соборной площади в Ахтырке, признан виновным в совершении административного правонарушения.

За нарушение пп.8 п.16.1 р.16 Правил благоустройства территории города Ахтырка на него наложено административное взыскание в виде штрафа.

После установления факта уничтожения зеленых насаждений управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с отделом взаимодействия с правоохранительными органами и чрезвычайных ситуаций были пересмотрены запись с городских камер видеонаблюдения и переданы в Ахтырский отдел полиции, где и были установлены личности правонарушителей.

Штраф в размере 1360 грн должен быть уплачен правонарушителем в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа. Постановление вручено лично правонарушителю под расписку сегодня, 7 мая, сразу после окончания заседания административной комиссии при исполнительном комитете Ахтырского городского совета, где рассматривался протокол об административном правонарушении по данному факту, составленный инспекцией по благоустройству. Правонарушитель, присутствовавший на заседании админкомиссии, признал свою вину в совершенном правонарушении и сожалеет о своем поступке.

Подсчитано убытки за причиненный ущерб с учетом стоимости цветов, работы работников по уходу за клумбами, где росли тюльпаны, и предоставлено правонарушителю счет-фактуру на сумму 1035,56 грн возмещения убытков.

По состоянию на 16.00 7 мая установлена личность второго правонарушителя, на которого сейчас составляется протокол об административном правонарушении, сообщили в Ахтырском городском совете.